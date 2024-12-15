Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı aklından silemiyor

Beşiktaş, 2021'de kötü bir ayrılık yaşadığı teknik direktör Sergen Yalçın'ı gündeminden silemiyor.

Sergen Yalçın, van Bronckhorst'un ardından görevi devralmayı kabul etmemişti

Serdal Adalı'nın gündeminde Sergen Yalçın var

Beşiktaş, 2021'de efsanesiyle kötü bir ayrılık yaşamıştı

NE OLDU? Sergen Yalçın ile birlikte 2020/21 sezonunu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'yla kapatan Beşiktaş bir sonraki sezonun Aralık ayında deneyimli teknik direktörle yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılar kötü bir gidişat yaşarken dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında yaşanan olumsuzluklar da ayrılık getirmişti. Beşiktaş bu sezon Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getirmek istemiş ancak Yalçın bu teklifi kabul etmemişti. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın gündemi hala daha sürüyor.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş başkanlığına aday olacağını açıklayan Serdal Adalı, başkan seçilmesi halinde gönlündeki teknik direktörün Sergen Yalçın olduğunu AA'ya şu sözlerle anlattı: "Bir proje hazırlıyoruz. Sergen Yalçın ile bunu konuşacağım. Camiamızda çalışan teknik direktörlerin fikrini alacağım. Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Yerli olarak düşündüğüm zaman gönlümde Sergen hoca var. Yabancı alternatifimiz de mevcut. Yeter ki Beşiktaş'ın felsefesine uysun. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Sergen hocayla çalışmayı istiyorum. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ta bu sezon hem başkan Hasan Arat ile hem de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Yücel teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşmüştü. Ancak Sergen Yalçın bu teklife olumsuz baktığını söyleyip reddetmişti.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel ile birlikte Serdal Adalı da başkanlık yarışına girecek.