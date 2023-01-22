Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de bu sezon bir ilki başardı

Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, yakaladığı seri ile yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup etti

Redmond ligdeki ilk golünü attı

Siyah-beyazlılar seri yakaladı

NE OLDU? Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Nathan Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti. 90+4. dakikada Valentin Rosier kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 35'e yükseltti. Kayserispor ise 26 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ NE BAŞARDI? Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanan Beşiktaş bu sezon ilk kez böyle bir seri yakaladı. Siyah-beyazlılar en son Şubat-Mart 2021 arasında Sergen Yalçın döneminde bu başarıyı yakalamıştı. Ayrıca Kayserispor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı ilk kez altı maçlık galibiyet serisi yakaladı.

BÜYÜK RESİM: Nathan Redmond, Süper Lig'deki ilk golünü Kayserispor'a karşı kaydetti. Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar da 70. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

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