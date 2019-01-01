Beşiktaş: ''Şenol Güneş, 31 Mayıs'a kadar görevinin başındadır''

Beşiktaş, A Milli Takım'la anlaşmaya varan Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar görevde kalacağını duyurdu.

A Milli Takım'la anlaşmaya varan ve 1 Haziran itibarıyla milli takımın başına geçecek olan Şenol Güneş'le ilgili Beşiktaş Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar görevine devam edeceği belirtilirken, ''4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019’a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Ay-Yıldızlılar'ın bu süreçte oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında kimin olacağı henüz netleşmedi.