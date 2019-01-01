Beşiktaş, savunma oyuncularını Almanya'da buldu

Sezon sonu birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, öncelikli olarak savunmaya takviye yapmak istiyor.

Mayıs'da yapılacak olan seçime hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezon kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlıların defans bölgesi için iki adayı var. Bu adaylar 'da top koşturan Kaan Ayhan ve Ömer Toprak.

Sezon sonunda Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, Fikret Orman'ın özellikle savunma hattı için düşündüğü isimleri belirlediği öğrenildi.

Bu isimlerden biri forması giyen Kaan Ayhan. 24 yaşındaki oyuncu hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde oynamasıyla siyah beyazlıları cezbediyor. Ancak birçok Avrupa kulübü de genç yıldızın peşinde.

Diğer bir isim olan Ömer Toprak, Borussia Dortmun'da yeteri kadar forma bulamadığı için sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak oyuncunun maliyeti, siyah beyazlıları düşündürürken çözüm olarak kiralama yöntemine gidileceği belirtiliyor.