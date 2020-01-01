Beşiktaş, Santi Cazorla ile görüşmelere başladı

Villarreal ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın masaya oturduğu iddia edildi.

Beşiktaş, 'daki sözleşmesi sona eren Santi Cazorla ile transfer görüşmelerine başladı.

Diario AS' ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Cazorla ile görüşmelerinde oldukça ilerleme kaydetti.

Cadena Ser' in haberine göreyse Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı ekibi Al Sadd'ın da Cazorla'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Daha fazla takım

Cazorla geçtiğimiz ay Cadena Ser' e yaptığı açıklamada, "Geleceğim hakkında zaten bir karar verdim ancak şu an bunun hakkında konuşmanın zamanı değil. Villarreal'den sonra başka bir kulüpte oynayabilir miyim? Önümde birçok olasılık var. Kararımı ilerleyen günlerde duyuracağım, ancak şimdi odak noktam önümüzdeki 11 lig maçımız" demişti.