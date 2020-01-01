Beşiktaş, Sangare ve Gökhan Töre'nin peşinde

Beşiktaş'ın, Malatyaspor'dan ayrılması gündemde olan Gökhan Töre ile Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş, Nazım Sangare ve eski futbolcusu Gökhan Töre'yi gündemine aldı.

Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah-beyazlı ekip, 'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Töre'nin yanı sıra Beşiktaş'ın forması giyen Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ağustos 2021'de Malatyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyip 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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Gökhan Gönül'ün 'ye gitmesiyle sağ bek transferine öncelik veren Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Nazım Sangare için Antalyaspor'a takas teklifi götüreceği de öne sürüldü. Sangare, geçen sezon 24 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.