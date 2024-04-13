Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Beşiktaş - Samsunspor maçı hangi kanalda? Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan canlı yayınlanacak. Haberin devamı aşağıda Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Gelecek maç Süper Lig BJK SAM Maç önizlemesi Onadığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi ise Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Maç Tarih Saat Kanal Beşiktaş - Samsunspor 13 Nisan 19.00 beIN SPORTS 1