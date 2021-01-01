Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor

Siyah-beyazlılar, kritik Erzurum deplasmanından 3 puanla dönüp yoluna devam etti.

Beşiktaş, bu sezon şampiyon olma konusunda oldukça kararlı.

Ligde uzun süredir liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 34. haftasında sert BB Erzurumspor deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü ve ısrarcılığını gösterdi.

Cenk Tosun, 73. dakikada dizinden sakatlanarak oyundan sedye çıkmak zorunda kaldı.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında golleri kimler attı?

Karşılaşmada gol perdesi henüz maçın başında açıldı. 10. dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cyle Larin, iyi bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

16. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Leo kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

26'da Ghezzal’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol eden Oğuzhan Özyakup, kaleye vurdu ve kaleci Szumski’nin de hatasıyla top filelerle buluştu.

39’da Emrah Başsan ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, kaleci Ersin topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

66'da Ghezaal ceza sahası dışı sağ çaprazından müthiş plaseyle skoru 3-2'ye getirdi.

86'da Gökhan Töre, attığı gol ile karşılaşmanın skorunu belirledi.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının kırılma anı

Gökhan Töre, 86. dakikada kaydettiği gol ile rakibin fişini çekti ve bu gol, maçın kırılma anı oldu.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının oyuncusu

Oğuzhan Özyakup'a asist yapan ve müthiş bir plaseyle fileleri havalandıran Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının rakamı: 14

Rachid Ghezzal, bu sezon 14 asiste ulaşarak 2010-2011 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla en çok asist yapan oyuncu haline geldi. Bu rekor bugüne kadar, 2016-2017 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'ya aitti.

İki takım kaç puanda?

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 70'e yükseltti. BB Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

İki takımın sıradaki maçları

Beşiktaş, 16 Nisan'da Dolmabahçe'de Ankaragücü'nü konuk edecek. BB Erzurumspor ise 17 Nisan'da Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.