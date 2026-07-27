Beşiktaş, Salah transferinden geçici olarak çekildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın sportif direktörü Önder Özen, Mohamed Salah ile transfer görüşmelerinden geçici olarak çekildiklerini açıklarken, görüşmelerin mali boyutunun başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bazı taleplerin anlaşmayı karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Önder Özen, bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bir süredir Mohamed Salah'la ilgili tahminler çoğaldı. Konu her yönüyle konuşuldu. Bu konuda açıklığa kavuşturmak istediğimiz hususlar var."

Özen sözlerine şöyle devam etti: "Salah ile temas kurduk. Bu, aynı zamanda anlaşmanın finansmanına yönelik bir modeli de içeriyordu. Salah dünya çapında bir yıldız ve saygı gören bir sporcu. Görüşmelerin mali boyutuna girmediğimiz aşamada onunla 3 kez konuştuk. Bu noktaya kadar her şey sorunsuz ilerliyordu."

Şunları ekledi: "Mali boyut konuşulmaya başlandığında, ilk günde var olan bu akıcılık 21 Temmuz itibarıyla yavaşlamaya başladı. Bilgi akışını ve mali boyutu bir çıkmaza sürükleyecek talepler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübün bir politikası var ve bunun dışına çıkamaz. Başkanımız duracağı noktayı çok iyi belirledi ve orada kaldı. Oyuncu yönetimi alanında çalışmak yasaldır, komisyonun yasal bir değeri vardır ve bunu aşmak yasa dışı bir durumu beraberinde getirebilir."

Şu sözlerle tamamladı: "Söz konusu olan Beşiktaş ise, böyle bir duruma (komisyonlarda yasaya aykırılık) girmemek de kulübe aidiyetin gereklerindendir. Başkan, taraftar nezdinde popüler olmayan bir karar aldı ve Salah transferinde müzakere masasından geçici olarak çekilmeye karar verdi."