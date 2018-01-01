Beşiktaş, Sadık Çiftpınar transferine yoğunlaştı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar için yapacağı hamleler belli oldu.

2018/19 sezonunun ilk devresinde savunmada birçok aksilik yaşayan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor.

DHA'da yer alan habere göre siyah beyazlı kulüp, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Sadık Çiftpınar için girişimlere başladı.

Pepe'nin ayrılığı sonrası stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a takas veya bonservis teklifi olarak iki farklı formül sunmaya hazırlanıyor.

İlk olarak takas formülünü devreye sokması beklenen siyah beyazlıların, Sadık için Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i teklif etmesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor cephesinden takas teklifine olumlu yanıt gelmemesi halinde ise bonservis için pazarlığa oturulacak.

25 yaşındaki başarılı stoper bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 17 maça çıktı.