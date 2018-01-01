Beşiktaş, Ryan Babel ile sözleşme uzatıyor

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Ryan Babel, takımda kalıyor.

Teknik ekiple problemler yaşayan ve bir süredir Şenol Güneş'in temel planları arasında yer almayan Hollandalı futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda siyah beyazlı ekipten ayrılacağı düşünülüyordu.

Fakat, NTV Spor'un iddiasına göre ayrılık yok, nikah tazelemek var!

Habere göre, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, 2 yıllık yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Yönetimden 3 yıllık sözleşme isteyen ancak 2 yıllık sözleşmeyi kabul etme aşamasına gelen Babel, kendisine sunulan 2.6 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı yıldız bu sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 6 gol attı.