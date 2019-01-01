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Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi

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Getty Images
Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda Lewis Holtby ile temasa geçecek.

Shinji Kagawa’nın İspanya’da oynamak istemesi, Kevin-Prince Boateng ile arasındaki pürüzleri bir türlü gideremeyen Beşiktaş, on numara transferi için rotasını Almanya’ya çevirdi.

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Fanatik'te yer alan habere göre Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den beri gözlemlediği ve istediği Lewis Holtby ile görüşme gerçekleştirecek.

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Hamburg ile sözleşmesi sona eren Holtby, Avcı'nın istediği özelliklerin neredeyse çoğuna sahip. Hücum bölgesinde ön plana çıkan Holtby, iki yönlü tarzı sayesinde gerektiğinde savunmada takımına katkı veriyor.

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28 yaşındaki futbolcu, Hamburg ile çıktığı 31 resmi mücadelede 5 gol attı, 6 asist yaptı.

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