Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi

Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda Lewis Holtby ile temasa geçecek.

Shinji Kagawa’nın İspanya’da oynamak istemesi, Kevin-Prince Boateng ile arasındaki pürüzleri bir türlü gideremeyen Beşiktaş, on numara transferi için rotasını ’ya çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Abdullah Avcı'nın 'den beri gözlemlediği ve istediği Lewis Holtby ile görüşme gerçekleştirecek.

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Hamburg ile sözleşmesi sona eren Holtby, Avcı'nın istediği özelliklerin neredeyse çoğuna sahip. Hücum bölgesinde ön plana çıkan Holtby, iki yönlü tarzı sayesinde gerektiğinde savunmada takımına katkı veriyor.

28 yaşındaki futbolcu, Hamburg ile çıktığı 31 resmi mücadelede 5 gol attı, 6 asist yaptı.