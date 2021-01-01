Beşiktaş Rosier'in bonservisini istiyor

Beşiktaş'ın gösterdiği performansla dikkatleri çeken Rosier'in bonservisi için Sporting ile görüşme halinde olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta yönetim sezon başında kiralanan Rachid Ghezzal, Francisco Montero ve Valentin Rosier'den hangisine gelecek sezon için öncelik vereceğini belirledi.

Siyah - beyazlı ekip üç oyuncuyu da gelecek sezon kadrosunda tutmak isterken önceliğin Fransız sağ bek Valentin Rosier'in olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş başarılı oyuncunun bonservisi için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ayrıca Beşiktaş ile Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting arasında görüşmeler yapıldığı da iddia edildi.

YENİDEN KİRALAMA FORMULÜ DE MASADA

Sezon bitmeden transferi gerçekleştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi aksi bir durumda Rosier'i bir sezon daha kiralama teklifinde bulunacak.

Sporting, Valentin Rosier'i 2019/2020 sezonu öncesi Fransız kulübü Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Rosier, Beşiktaş formasıyla 17'si Süper Lig ve ikisi Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.