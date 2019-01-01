Beşiktaş, Roma'dan Maxime Gonalons'un peşinde

Beşiktaş'ın Roma'nın orta saha oyuncusu Maxime Gonalons'u kiralamak için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahada yaşanan sıkıntı sonrası şartların uygun olması halinde bir ön libero istemesinin ardından harekete geçen yönetim, aradığını İtalya'da buldu.

İtalyan basını Beşiktaş'ın forması giyen Fransız ön libero Maxime Gonalons'un peşinde olduğunu yazdı.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Maxime Gonalons için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Roma, kadrosunda düşünmediği Fransız yıldız için bu teklifi değerlendirmeye aldı.

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Ancak geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, önceliğinin ülkesi 'da bir kulübe gitmek olduğu ve bu nedenle Beşiktaş'ınteklifine mesafeli yaklaştığı kaydedildi.

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Düşünmek için süre isteyen oyuncuya Fransız kulübü Rennes'nin de talip olduğu gelen haberler arasında.

Sevilla'da toplam 15 maça çıkıp 1 gol atan Gonalons'un kulübüyle 2021 yılına kadarsözleşmesi bulunuyor.