Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma'dan kendisine kulüp bulmasını istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi sona eriyor.

Fanatik' ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; siyah-beyazlılar Portekizli oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. Quaresma bugünden itibaren menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladı. 35 yaşındaki oyuncu başka bir takımla anlaşamazsa kadro dışı bırakılacak.

Quaresma'nın avukatları ise Portekizli oyuncunun piyasasının düşmemesi için kadro dışı bırakılmamasını istediler. Bu yüzden Quaresma, Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına katıldı.

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Tecrübeli oyuncunun menajeri ise Quaresma için Yunanistan ve kulüpleriyle görüşmelere başladı.