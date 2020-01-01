Beşiktaş, Renato Tapia'yı kadrosuna katmak istiyor
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1 Temmuz'da kulübü Feyenoord ile yollarını ayıran ve şu anda bonservisi elinde olan Renato Tapia ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
America Television, Perulu orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.
Perulu millî oyuncu için Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da ilgisi sürdüğü söyleniyor.
Tapia, bu sezon Feyenoord forması ile 26 resmî maça çıktı. Savunmanın önünde oynayan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.