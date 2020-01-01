Beşiktaş, Renato Tapia'yı kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosunu Perulu orta saha oyuncusuyla takviye etmeyi düşündüğü iddia edildi.

1 Temmuz'da kulübü ile yollarını ayıran ve şu anda bonservisi elinde olan Renato Tapia ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

America Television, Perulu orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

Perulu millî oyuncu için , , Cruz Azul, Boca Juniors ve 'nun da ilgisi sürdüğü söyleniyor.

Daha fazla takım

Tapia, bu sezon Feyenoord forması ile 26 resmî maça çıktı. Savunmanın önünde oynayan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.