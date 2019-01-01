Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kiraladı

Siyah beyazlılar, Portekizli sol bek ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı.

Beşiktaş yaz döneminin dördüncü transferini renklerine bağladı. Siyah beyazlılar 'tan Pedro Rebocho ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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Sol bekte görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 'de 38 maçta forma giyerken 8 asist yapmıştı.

Beşiktaş bu transfer döneminde daha önce Ljajic'in bonservisini alırken, Douglas, Tyler Boyd ve Victor Ruiz'i transfer etmişti.