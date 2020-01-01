Beşiktaş, Papiss Cisse'ye teklifini yaptı

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse'ye bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon 500 bin euro önerdiği iddia edildi.

Bu sezon geride kalan 31 haftada attığı 22 golle gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Papiss Cisse için sürpriz bir iddaa geldi.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Aytemiz ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki golcü ile masaya oturdu.

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Siyah Beyazlılar'ın 35 yaşındaki Cisse'ye bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon 500 bin euro'yu bulan bir sözleşme önerdiği öne sürüldü.

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Senegalli forvet, Aytemiz Alanyaspor'dan ise yılda 1 milyon 250 bin euro kazanıyordu.

İki sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen Cisse bu takımda çıktığı 61 resmi maça rakip fileleri 42 kez sarsarak ilerleyen yaşına rağmen kalitesini gösterdi.