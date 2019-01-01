Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin transferinde mutlu sona ulaştı!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşmaya vardı.

Pepe'nin takımdan ayrılmasından sonra stoper arayışlarına hız kazandıran Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Hollanda'da buldu.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp, Fransız stoperle 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, 2020'nin Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki savunmacı için PSV'ye 350 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Öte yandan 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak olan Mirin ise kulüpten senelik 1,1 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Profesyonel kariyerine Valenciennes'de başlayan Mirin, 2013'te 4 milyon euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu. 2014'te PSV'ye kiralanan oyuncu, 2015'te ise 2.4 milyon euro'luk ücretle bonservisiyle birlikte Hollanda ekibine katıldı.

Cocu döneminde istikrarlı bir şekilde kadroda şans bulan Mirin, bu sezon ise Van Bommel yönetiminde Eredivisie'de yalnızca 1 maça çıktı.