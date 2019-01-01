Beşiktaş, Niasse'ı takibe aldı

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Oumar Niasse’ı listesine aldı.

Sezon başında forvet bölgesindeki eksiklikler sebebiyle canı yanan Beşiktaş yönetimi, aynı hatayı ikinci tekrarlamamak için gelecek sezonun arayışlarına şimdiden başladı.

Akşam'da yer alan habere göre siyah beyazlıların oluşturduğu transfer listesinde ’da Richarlison, Calwert-Lewin ve Cenk’in arkasında kalan, devre arasında ’e kiralık olarak gönderilen Oumar Niasse bulunuyor.

Bir senelik daha kontratı bulunan Senegalli oyuncuyu kadrosunda düşünmeyen Everton, Niasse’ın satılmasına yeşil ışık yaktı.

Bu sezon Everton ve Cardiff City ile toplam 16 resmi maça çıkan Niasse, gol sevinci yaşayamadı.