Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İdil Erin Tetik
Senol Gunes Besiktas vs Galatasaray 2023Getty Images
Neftçi vs BeşiktaşNeftçiBeşiktaşUEFA Europa Conference League

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Tirana'yı toplamda 5-1'lik skorla mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off'larında mücadele edecek.

Peki Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? GOAL Türkiye ile maç bilgilerine göz atalım.

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Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını Azerbaycan deplasmanında oynayacak. Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. İki takım arasındaki mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Azeri ekibi, turnuvaya tıpkı Beşiktaş gibi 2. eleme turundan başladı. Neftçi Bakü, Bosna ekiplerinden Zeljeznicar ile eşleşti. İlk maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Neftçi Bakü, rövanşta ise 2-0 kazanıp Beşiktaş’ın rakibi oldu.