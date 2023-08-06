Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Tirana'yı toplamda 5-1'lik skorla mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off'larında mücadele edecek.

Peki Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? GOAL Türkiye ile maç bilgilerine göz atalım.

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Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını Azerbaycan deplasmanında oynayacak. Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. İki takım arasındaki mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Azeri ekibi, turnuvaya tıpkı Beşiktaş gibi 2. eleme turundan başladı. Neftçi Bakü, Bosna ekiplerinden Zeljeznicar ile eşleşti. İlk maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Neftçi Bakü, rövanşta ise 2-0 kazanıp Beşiktaş’ın rakibi oldu.