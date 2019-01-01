Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Başakşehir'in puan kaybıyla Beşiktaşlılar da şampiyonluk için ümitlendi. Peki siyah-beyazlılar şampiyonluğu nasıl kazanır?

'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı alevlendi. 'ın deplasanında 1 puan bırakması, 'in de hem Beşiktaş'a mağlup olması hem de Çaykur Rizespor'la berabere kalması sonrasında siyah - beyazlı camiada şampiyonluk umutlarını yeşertti.

29 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş 56 puan topladı. Lider Başakşehir'in 62, ikinci Galatasaray'ın ise 59 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlılar kalan 5 maçını kazansa dahi yine şampiyonluk şansı yine kendi elinde değil.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Ankaragücü

Galatasaray (D)

(D)

Beşiktaş ikili averajda avantajlı mı?

Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Bu durumda Başakehir kalan maçlarını, Galatasaray da siyah-beyazlılarla oynayacağı derbi dışındaki diğer maçları firesiz geçerse siyah-beyazlılar Galatasaray'la puanını eşitliyor ve ikili averajla ikinci oluyor.

Ancak aynı durumda Başakşehir de bir maçını kaybederse 3 takım da aynı puana ulaşıyor ve bu sefer 3'lü averaja bakılıyor. 3'lü averajda sıralama da önce puan durumuna, eğer eşitse genel averaja, o da eşitse gol sayısına bakılıyor.

29. hafta itibariyle Beşiktaş gol ve averaj olarak Başakşehir'den üstün. Ancak Galatasaray'la gol sayıları eşit, averaj olarak ise sarı-kırmızılılar Beşiktaş'tan önde.