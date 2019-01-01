Beşiktaş Mohamed Elneny ile imzaladı

Siyah beyazlılar, Arsenal'in Mısırlı futbolcunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş, Mohamed Elneny'nin kiralanması konusunda İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

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Milli Takımı'nın bankosu

Mısırlı futbolcu kulübü Arsenal ile geçtiğimiz sezon sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı.

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı.

27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.