Beşiktaş, Miguel Lopes için harekete geçti

Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekibin, Kayserispor'un 33 yaşındaki futbolcusu Miguel Lopes ile ilgilendiği gündeme geldi.

Kadrosuna Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner gibi isimleri katan Beşiktaş, sağ bek için son olarak gözünü Miguel Lopes'e dikti.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre siyah beyazlı ekip, forması giyen 33 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı.

Bu transfer için Beşiktaş'ın yeni transferi ve aynı zamanda Lopes'in eski takım arkadaşı Mensah'ın devreye girdiği belirtildi.

Daha fazla takım

Kayseri ekibinde 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmanın 23'ünde ilk 11 de görev aldı.