Transfer

Beşiktaş, Miguel Lopes için harekete geçti

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Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekibin, Kayserispor'un 33 yaşındaki futbolcusu Miguel Lopes ile ilgilendiği gündeme geldi.

Kadrosuna Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner gibi isimleri katan Beşiktaş, sağ bek için son olarak gözünü Miguel Lopes'e dikti.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre siyah beyazlı ekip, Kayserispor forması giyen 33 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı.

Bu transfer için Beşiktaş'ın yeni transferi ve aynı zamanda Lopes'in eski takım arkadaşı Mensah'ın devreye girdiği belirtildi.

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