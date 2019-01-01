Beşiktaş, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ın Rapid Wien’in 20 yaşındaki savunmacısı Mert Müldür’ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Abdullah Avcı'yla anlaşılmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.

Fanatik' ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; Beşiktaş, Rapid Wien'de forma giyen Mert Müldür'ün peşinde. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, şu anda Ümit Milli Takım'ın kadrosunda bulunan Mert için kulübüyle yakın zamanda pazarlığa oturacak.

Aynı zamanda stoperde de forma giyebilen Mert için Rapid Wien'in 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talebi bulunuyor. Geçen sezon Rapid Wien formasıyla 39 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, UEFA 'nde bir gol kaydetmişti.