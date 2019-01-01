Beşiktaş, Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor
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skrapid.at
Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Abdullah Avcı'yla anlaşılmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.
Fanatik' ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; Beşiktaş, Rapid Wien'de forma giyen Mert Müldür'ün peşinde. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, şu anda Ümit Milli Takım'ın kadrosunda bulunan Mert için kulübüyle yakın zamanda pazarlığa oturacak.
Aynı zamanda stoperde de forma giyebilen Mert için Rapid Wien'in 2 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talebi bulunuyor. Geçen sezon Rapid Wien formasıyla 39 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde bir gol kaydetmişti.