Beşiktaş, Maya Yoshida'ya teklifini yaptı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Welinton'un ardından stoper pozisyonuna bir takviye daha yapmayı hedefliyor.
Sabah' tan Ogün Şanlıoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Maya Yoshida'dan haber bekliyor. Sezonun ikinci yarısını Sampdoria'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Southampton'da olan Yoshida'nın sözleşmesi ay sonunda sona eriyor.
Japon savunmacıya teklifini yapan Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncunun vereceği kararı beklemeye geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Yoshida ve Welinton'un savunmada iyi bir ikili olacağı yönünde görüş belirttiği iddia edildi.
Yoshida, Japonya Millî Takımı'nın da 100 defa formasını giymişti.