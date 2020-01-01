Beşiktaş, Mantalos için formül arıyor

Beşiktaş, Yunan orta saha oyuncusu Petros Mantalos'u transfer edebilmek için kaynak bulmaya çalışıyor.

Beşiktaş, AEK forması giyen Petros Mantalos için formül arıyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, bir süredir takip ettiği Yunan ekibi AEK forması giyen Petros Mantalos'u renklerine bağlamak istiyor.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu transfere onay verdiği öğrenilirken, transferdeki en büyük engelin oyuncunun bonservis bedeli olduğu aktarıldı.

Daha fazla takım

Futbol Federasyonu’nun gelecek sezon için belirleyeceği takım harcama limitini henüz bilmeyen siyah beyazlı yönetim, bu transfer için tespit edilecek rakamı bekliyor. Bir diğer formül ise, takım içinden teklif gelmesi muhtemel bazı oyuncularla yolların ayrılması halinde kasaya girecek maddi kaynağı Mantalos için kullanmak.

2022 yılına kadar AEK ile sözleşmesi bulunan Mantalos aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de yürütüyor.