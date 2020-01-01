Beşiktaş, Loris Karius'tan sonraki kaleci adaylarını belirledi

Alman kalecinin performansından memnun kalmayan ve yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, gelecek sezonki kalecisini arıyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius ile yaşanan sorunların ardından yeni kaleci arayışları hız kazandı.

Sabah' ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, ilk olarak Millî Takımı kalecisi Simon Sluga'yı transfer etmeyi planlıyor. İngiliz ekibi Luton Town'da fazla forma şansı bulamayan Sluga'nın maliyetini Luton Town'un karşılama ihtimali bulunuyor. 27 yaşında ve 1.91 boyundaki kalecinin kulübeyle sözleşmesi ise 2022'de sona eriyor.

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Hırvat kalecinin transferinde sorun çıkması durumundaysa prensipte anlaşılan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın transfer edilmesi gündemde. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Volkan'ın kulübüyle kendisinin görüşerek bonservisini alması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. ekibi Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki Sinan ise yönetimin diğer yerli kaleci adaylarından biri.

Daha fazla takım

Kaleci transferi için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş yönetimi, 37 yaşındaki Claudio Bravo'yu da takibe aldı. Şili'nin Publimetro gazetesi sezon sonu 'den ayrılacak olan Bravo'nun 'den aldığı teklifi daha önce kabul ettiğini ancak sonra fikir değiştirdiğini yazdı. Bravo'nun ABD'deki yakınlarından ülkedeki salgının çok kötü durumda olduğunu öğrenmesi nedeniyle rotasını Beşiktaş'a döndürdüğü ve millî takımdan arkadaşı Mauricio Isla'dan aldığı bilgilerle de İstanbul'da oynamayı tercih edebileceği belirtildi.

Son olarak Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabricio Ramirez'e ise Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı. Son iki yılda neredeyse 10 resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu, bu hâlde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.