Beşiktaş Kulübü'nün başkan adayı Aydoğan Cevahir kimdir?

Beşiktaş üyesi Aydoğan Cevahir, siyah-beyazlı kulübe başkan adaylığını açıkladı. Peki Aydoğan Cevahir kimdir?

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüp üyelerinden Aydoğan Cevahir, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aydoğan Cevahir kimdir?

Aydoğan Cevahir kimdir?

1961 İstanbul doğumlu olan Aydoğan Cevahir, yüksek öğrenimini İngiltere'de tamamladı. İnşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olan Cevahir, daha önce Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

Daha önce de Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayı olan Aydoğan Cevahir, seçimlere az bir süre kala adaylıktan çekilmişti. Bir dönem siyasette de yer alan Cevahir, Ak Parti'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili aday adayı oldu.

İleri derecede İngilizce ve Arapça bilen Cevahir, evli ve üç çocuk babası.