Beşiktaş kombine satmayacak

Siyah-beyazlılar 2020-21 sezonunda kombine satışı yapmayacağını duyurdu.

Beşiktaş, salgın nedeniyle bu sezon kombine satmayacağını, biletleri tek maçlık satacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şöyle;

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" Futbol Federasyonu’nun ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına, tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınmasına karar vermesi, spor kamuoyunun malumudur.

Federasyonun söz konusu kararını gündemine alan Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde; Futbol A Takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, takımımızın Vodafone Park’ta oynayacağı her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı için tek maçlık bilet satışı yapılmasına karar vermiştir.

Futbol A Takımımızın Vodafone Park’ta oynadığı maçlar için daha önce kombine satın almış taraftarlarımıza, 2020-21 sezonunda oynanacak iç saha maçları için yapılacak tek maçlık bilet satışlarında öncelik hakkı verilecektir.

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Buna göre; Vodafone Park açıldığından beri son 4 ve son 3 sezonda kombine satın almış taraftarlarımız, tek maçlık biletlerin satışa sunulacağı ilk gün, son 2 ve son sezon kombine satın almış taraftarlarımız ise ikinci gün, öncelikli olarak bilet satın alma hakkına sahip olacaktır.

Tek maçlık biletlerin satışa sunulmasının üçüncü gününde, yukarıdaki kriterlere uymayan taraftarlarımız için 800 adet bilet satışa sunulacaktır.

2019-20 sezonunda Vodafone Park’ta kombinesi olan taraftarlarımızın kombine yenileme hakları, 2021-22 sezonuna devredilmiştir."