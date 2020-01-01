Beşiktaş

Beşiktaş, Koita'nın menajeriyle görüştü

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Fode Koita Kasimpasa 03112019
Vedat Yangın
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla santrfor arayışlarına giren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita için harekete geçti.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, 29 yaşındaki golcü oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.

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