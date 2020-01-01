Beşiktaş, Koita'nın menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla santrfor arayışlarına giren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita için harekete geçti.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, 'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, 29 yaşındaki golcü oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.