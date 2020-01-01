Beşiktaş, Koita'nın menajeriyle görüştü
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Vedat Yangın
Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita'yı gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, 29 yaşındaki golcü oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ancak Beşiktaş'ın bu transferde TFF'nin açıklayacağı harcama limitinin belirleyici olacağı belirtildi. Koita'nın Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı, Sergen Yalçın'ın da Fransız oyuncuya onay verdiği kaydedildi.