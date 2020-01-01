Beşiktaş, Kalinic'ten indirim istiyor

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'in ücretini 2 milyon euro’nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın uzun süredir temasta olduğu Nikola Kalinic için Başkan Ahmet Nur Çebi de devreye girdi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre ile 2 milyon euro'ya anlaşan siyah-beyazlılarda, oyuncuya verilecek olan 1.5 milyon euro'su garanti toplamda ise 2.5 milyon euro'luk yıllık ücret Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi tarafından yüksek bulundu.

Transfer komitesindeki yöneticiler de bunun üzerine oyuncuyla yeni pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ta yeni hedef, net maaşı bir miktar daha aşağı çekip bonusları da azaltarak toplam 2 milyon euro olmayacak şekilde oyuncu ile anlaşmak.