Beşiktaş kalecisini buldu

Loris Karius yerine alternatif arayan Beşiktaş'ın Samsunspor forması giyen Nurullah Aslan ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius'un boşluğunu TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan Nurullah Aslan ile doldurmayı planlıyor.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Samsunspor'un 22 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ın önerdiği ilk teklifin reddedildiği belirtilirken Samsunspor'un genç kaleci için 6 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın uygun bir bonservisin yanı sıra biri kiralık olmak üzere iki oyuncuyu Samsunspor'a önereceği ileri sürüldü.

Daha fazla takım

Samsunspor'un bu sezon oynadığı 28 lig maçının hepsinde forma giyen Nurullah Aslan kalesinde yalnızca 11 gol gördü.