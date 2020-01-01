Kartal istedi Aslan alıyor

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Orta sahaya alternatif arayan Galatasaray, Kasımpaşa'nın deneyimli oyuncusu Aytaç Kara'yla sözleşme imzalayacak.

Orta sahada alternatif bir isim arayışında olan , ara transfer döneminde ilk imzayı 'dan Aytaç Kara'ya attırmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aytaç, bonservissiz olarak sarı-kırmızılı ekibe imza atacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2,5 yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de Aytaç'ı çok istediği belirtildi. Beşiktaş'tan da teklif alan deneyimli oyuncunun, Terim'le çalışmak istediği için sarı-kırmızılı ekibin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 13 maça çıkan Aytaç, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.