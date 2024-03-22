Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan, ezeli rakibe transfer olabilir

Beşiktaş ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Salih Uçan, yönetimin tavrının ardından iki ezeli rakiple temas kurdu.

Salih Uçan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Hala sözleşme yenilemedi

Ezeli rakibe transfer olabilir

NE OLDU? Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda sona eren Salih Uçan kontratını hala yenilemedi. Bu yaz transferin gözdelerinden biri haline geleceği söylenen Salih için iki ezeli rakip devreye girdi.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Salih Uçan, siyah-beyazlı yönetimin tavrı sonrası gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Beşiktaş'ın iki ezeli rakibi, 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

DAHA FAZLASI: Fanatik'in haberine göre ise, Salih Uçan'ı bu yaz kadroya katmak isteyen kulüplerden biri de Trabzonspor. Gelecek sezon yabancı kontenjanı 12’ye düşeceği için en az 5-6 yerli futbolcunun da direkt ilk 11 seviyesinde olması gerekiyor. Bu nedenle bordo-mavili ekip, kadrodaki yerli kalitesini yükseltmek istiyor.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Salih Uçan'ı Fernando Santos'un da takımda düşünmediği söyleniyor. 30 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon başka bir takımın formasını giyebilir. Beşiktaş milli aranın ardından ilk resmi maçını Fatih Karagümrük ile oynayacak.