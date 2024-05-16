Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun Galatasaray'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği henüz belli değil.

Siyah-beyazlılarla tecrübeli futbolcu arasında şu ana kadar ki temaslarda anlaşamadı.

Salih Uçan ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler şimdilik tıkandı ve oyuncunun, Türkiye Kupası finalinin ardından karar vereceği ifade ediliyor.

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Ne söylendi?

Habertürk'ün haberine göre; Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor. Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i, yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği vurgulandı.

Salih'in Beşiktaş performansı

Temmuz 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, bu sezon 35 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu 4 gol 5 asistlik performans ortaya koydu.