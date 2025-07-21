Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kuraları çekilirken Beşiktaş'ın, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde eşleşeceği rakibi belli oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa rotası netleşiyor: Rangers mı, Panathinaikos mu? UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi, Beşiktaş’ın kader rotası da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Turnuvaya 2. eleme turundan katılacak olan siyah-beyazlılar, ilk olarak zorlu bir Shakhtar Donetsk engelini aşmak zorunda. Eğer bu baraj geçilirse, Kartal’ı daha da heyecan verici bir eşleşme bekliyor: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Rangers – Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle kozlarını paylaşacak.

Yani Beşiktaş ya İskoçya’da Ibrox’un ateşli atmosferine, ya da Atina’da yeşil beyaz tribünlerin arasına konuk olacak.

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Eşleşmede ilk maç 7 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş ise 14 Ağustos’ta Dolmabahçe’de oynanacak.

Beşiktaş, önünde uzanan bu zorlu ama heyecan verici yolculukta adım adım ilerlemeyi hedefliyor. Shakhtar’ı geçerse Kartal’a Avrupa’da ya Glasgow rüzgarı esecek, ya da Atina güneşi doğacak.