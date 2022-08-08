25 yaşındaki orta saha, 2021-22 sezonunun ikini devresini İtalya Serie A ekibi Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

Yaz transfer dönemine oldukça hızlı giren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka, Roman Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu transfer eden Kartal'ın gündeminde şimdi ise Nadiem Amiri bulunuyor.

Bayer Leverkusen'de forma giyen orta saha oyuncusu, kısa bir süre içinde Beşiktaş ile sözleşme imzalayabilir.

Nadiem Amiri kimdir?

Afgan asıllı Alman olan Nadiem Amiri, 27 Ekim 1996'da dünyaya geldi. Futbola Kaiserslautern altyapısında başladı.

2010-2012 yılları arasına Mannheim altyapısında forma giyen Alman oyuncu, iki sene Hoffenheim'ın alt yaş gruplarında oynadıktan sonra 2014'te A takıma yükseldi.

Hoffenheim ile adını duyuran Amiri, mavi-beyazlı forma ile beş senede 114 maça çıktı. Orta saha oyuncusu, söz konusu 114 karşılaşmada 13 gol atıp 13 de asist yaptı.

Bayer Leverkusen dönemi

2019 yılında Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e 9 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. Üç sene Leverkusen'de oynayan Amiri, bu süreçte 102 maça çıktı, sekiz gol atıp 17 asist yaptı.

2022'nin ocak ayında Genoa'ya kiralandı. Yarım sezon İtalya Serie A ekibinde forma giyen Afgan asıllı futbolcu, iki asist yaptı.

Kiralık sözleşmesi tamamlanan Amiri, 2022-23 sezonunun başında Bayer Leverkusen'e geri döndü.

Bundesliga'nın açılış haftasında Leverkusen'in deplasmanda Borussia Dortmund'a 1-0 mağlup olduğu maçın kadrosunda bulunan 25 yaşındaki orta saha, 79. dakikada Palacios'un yerine oyuna dahil oldu.