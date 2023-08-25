Beşiktaş'ın sol beki Masuaku'dan Rumen hoca Lucescu'ya yanıt geldi.

Beşiktaş'ın başarılı sol bek oyuncusu Masuaku, Lucescu'nun maçın ardından Afrikalı futbolcular hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Ne söylendi?

Hakem kararlarını eleştiren Lucescu, "Hakemlere karşı bir tutumum olduğunu söyleyeceksiniz ama iptal olan golümüzde çizgiyi televizyondan gördüm. Oyuncumuz ofsaytta değildi. Beşiktaş'a verilen penaltıyı da sağduyulu bir hakem vermez. Bir takımla alay edemezsiniz. Bu kararlar bana biraz abartılı geldi. Ancak Avrupa kupalarında da en çok gol yiyen takımız sanırım." dedi.

Maç hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İyi bir maç oldu. Gol atma şanslarımız oldu, hatalarımız oldu ancak hatalar her zaman olur. Mağlup olduk takımın rakibi domine etme becerisi beni memnun etti." şeklinde konuştu.

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Afrikalı futbolcularla ilgili ne dedi?

Beşiktaş'ta çok fazla Afrikalı oyuncu oynadığını söyleyen Rumen teknik direktör, "Biz Beşiktaş'a karşı değil, sanki Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak çok zor. Oyuncularımızın tecrübesizliğinden faydalandılar ve goller attılar. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu kabul ediyorum, iyi transferler yaptılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu ifadelerin ardından, yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilen Lucescu'ya bir tepki de Beşiktaş'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı olan sol beki Masuaku'dan geldi.

Masuaku'dan Lucescu'ya...

Müsabakanın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıklamaları büyük ses getirdi. Arthur Masuaku, Rumen çalıştırıcının kullandığı ifadelere sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kadrosundaki Afrika kökenli futbolcuların çokluğuna vurgu yaparak, "Beşiktaş'a karşı değil de sanki Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık. Bizde ise sadece kulüpte yetişmiş 11 oyuncu vardı" demesinin ardından bir Masuaku, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından Mircea Lucescu'ya yanıt verdi. Rumen çalıştırıcının sözlerini alıntılayan tecrübeli sol bek, "Bu açıklama problem değil mi?" diyerek olaya karşı tepkisini ortaya koydu.