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Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki Avrupa Ligi maçı kaosa sahne oldu. Maç öncesinde Beşiktaşlı oyuncular İsrailli rakipleriyle tokalaşmayı reddetti. Ardından tribünlerde ve stat dışında olaylar çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle maç İstanbul'da değil, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanıyor. Maç öncesinde gerginlik açıkça hissediliyordu. Beşiktaş taraftarları, üzerinde "Adaletsizliği engelleyemiyorsan, onu herkese duyur" yazan bir pankart açtı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki iç saha maçı için başka bir ülkeye gitmek zorunda kalmasına da kesinlikle karşıydı. Avrupa Ligi marşının ardından Beşiktaşlı oyuncular rakipleriyle tokalaşmayı reddetti.

Kaptanların karşı karşıya geldiği sırada Haarlemli Orkun Kökçü de İsrailli mevkidaşı Miguel Vitor'la tokalaşmadı.

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Maç sırasında olaylar büyüdü. Filistin bayrağı gösteren bir kişiye yerel polisin sert müdahalesi kavgaya yol açtı.

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Bunun ardından ortalık karıştı. Polis, karşılık veren Beşiktaş taraftarlarına karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Bir Beşiktaş taraftarı, sert müdahale sonucu ağır biçimde kanadı ve hastaneye gitmek zorunda kaldı. Stat dışında da ciddi olaylar yaşandı.

Beşiktaş'a Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu Türk kulüplerinden tam destek geldi. Fenerbahçe açıklamasında, "Ezilenlerin yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı açısından, Filistin halkına desteğini gösteren Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç uygulanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sessiz kalmadı: "Başta UEFA nezdinde olmak üzere, gerekli tüm adımları atmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla harekete geçeceğiz."

Beşiktaş, bu haberin yazıldığı sırada olaylara ilişkin henüz bir açıklama yapmamıştı. Kısa süreli duraksamanın ardından hakem maçı yeniden başlattı. Kökçü'nün ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kaçırmasının da etkisiyle devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.