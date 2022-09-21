Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un FIFA 23 reytingi kaç?

Beşiktaş'ta etkileyici bir başlangıç yapan Hollandalı santrforun FIFA 23'teki değerlerine göz atalım.

FIFA 23'ün piyasaya sunulmasına artık çok az bir süre kaldı. Yeni sürümü merakla bekleyen futbolseverler, bir yandan da oyuncuların reytinglerini araştırıyor.

Tüm futbolcuların olmasa da gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de bazı oyuncuların reytingleri belli oldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst da bunlardan biri. O halde tecrübeli futbolcunun reytinglerini inceleyelim.

Wout Weghorst'un FIFA 23 reytingi kaç?

EA Sports, 30 Eylül'de çıkacak olan FIFA 23'te Belçikalı yıldızın puanını açıkladı. Wout Weghorst'un reytingi 79 olarak bildirildi.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'deki futbolcular arasında reytingi en yüksek 11. oyuncu oldu.

Weghorst'un FIFA 23 puanlarını aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.

Özellik Puan HIZ 60 ŞUT 77 PAS 60 DEPAR 69 TOP KAPMA 34 FİZİK 86 ORTALAMA 79

Wout Weghorst'un hangi özellikleri düştü, hangileri yükseldi?

FIFA 22'de hızı 63 olan yıldız futbolcunun hızı FIFA 23'te üç puan düşerek 60 oldu. 83 puan olan şut özelliği 77'ye gerilerken, 70 olan depar gücü ise bir puan gerileyerek 69'a düştü.

Weghorst'un pas reytingi ise 59'a 60'a yükseldi.

Hollandalının tüm futbolcular arasında genel sıralaması ise 398'den 582'ye geriledi.