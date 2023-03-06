Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Chicago Fire için MLS'e mi transfer oluyor? Şenol Güneş yanıtladı

Chicago Fire'ın Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edilirken Şenol Güneş oyuncunun ayrılmak istemesi halinde dur demeyeceklerini söyledi.

Cenk Tosun'un MLS'e gidebileceği iddia edildi

Milli oyuncuya 2 milyon dolarlık bir teklif gelebilir

Şenol Güneş kararı öğrencisine bırakıyor

NE OLDU? Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u Chicago Fire istiyor. MLS ekibi, 31 yaşındaki oyuncudan onay alması halinde Beşiktaş ile masaya oturup 2 milyon dolarlık bir teklif yapabilir.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Cenk Tosun'un durumunu değerlendirdi ve şunları söyledi: "Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı, gitmesini istemem. Ama gitmek isteyene de "dur" demem. Wout Weghorst'ta olduğu gibi.”

SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 12 Mart'ta Başakşehir'e karşı oynayacak.