Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan sürpriz bir takımın talip olduğu kaydedildi. Fanatik'in haberine göre; Portekiz Ligi'nden takımların Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği aktarıldı.

Semih Kılıçsoy'un adı daha önce Premier Lig'den Aston Villa ve Nottingham Forest'la da anılmıştı.

Haberin devamı aşağıda

19 yaşındaki santrfor, bu sezon Benfica'da 41 karşılaşmada forma şansı buldu. Semih Kılıçsoy, bu müsabakalarda 4 gol sevinci yaşadı. Genç yıldız, bu mücadelelerde 6 asist üretti.

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç yeteneğin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nda 4 müsabakada süre aldı.