Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst, menajeriyle yaptığı konuşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

Wout Weghorst, Beşiktaş'ta forma giydiği süreç ve Manchester United transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Hollandalı santrfor, hüngür hüngür ağladığı anısını da paylaştı. İşte detaylar...

Ne söylendi?

Mirror'a konuşan Wout Weghorst, Manchester United'a transfer dönemini anlattı. Hollandalı golcü, "Beşiktaş'ta çok mutluydum, çok keyif alıyordum. Bir gece çocuğumu uyutuyordum. Menajerim Simon Cziommer aradı. 'Wout seninle ilgilenen iki kulüp var' dedi. Brentford'un teklifini ve planlarını anlattı. Sonra birdenbire 'Wout, Manchester United seni istiyor' dedi! Telefonu yere bıraktım ve hüngür hüngür ağladım" ifadelerini kullandı.

"Fedakarlık yaptım!"

United'a imza attıktan sonra büyülendiğinin altını çizen Hollandalı golcü şu sözleri ekledi:

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"Beşiktaş sportif direktörü ile aram çok iyiydi. Manchester United'ın çocukluk hayalim olduğunu söyledim. Beni anlayışla karşıladı. Beşiktaş, bu transferden para kazanmak istedi. Para benim için önemli değildi. Bu transferin olması için fedakârlıklar yaptım. İmzayı attıktan sonra o büyüleyici Old Trafford'a çıktım, bir koltuğa oturup kaldım, etrafa bakındım ve tezahüratları sanki kulağımda duyuyordum. Beni çok derinden etkileyen bir andı."

Manchester'da istediğini bulamadı

Beşiktaş'tan apar topar Manchester United'a transfer olan Weghorst, Premier Lig devinde kendisini kanıtlayamadı. 2023'ün ocak ayında Kırmızı Şeytanlar'a katılan Hollandalı santrfor, United ile toplamda 31 maça çıktı. Weghorst, söz konusu 31 karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Premier Lig'de gol ile tanışamadan Burnley'ye geri döndü

Şimdi ne yapıyor?

Yaz transfer döneminde Hoffenheim'a kiralanan Weghorst, Bundesliga ekibi ile şu ana kadar 14 maça çıktı. Hollandalı forvet, söz konusu 14 mücadelede dört gol atıp bir asist yaptı. Hoffenheim, Weghorst için Burnley'ye 1.5 milyon Euro kiralama bedeli verip kadrosuna katmıştı.