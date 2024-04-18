Premier Lig kulübü Everton'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'den çarpıcı açıklamalar geldi.

İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, Gary Neville ile The Overlap programında yaptığı ve zorlu hayat mücadelesini detaylandırdığı duygusal röportajdan dokuz ay sonra bir kez daha konuştu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı, söz konusu röportajı 'başkalarına yardım etme amacıyla verdiğini vurguladı ve bundan gurur duyduğunu belirtti.

'Sakatlığım hayal kırıklığı yaşattı'

Sky Sports Monday Night Football'a konuk olan Dele Alli, son durumuyla ilgili bilgi verdi. Beşiktaş'ın eski yıldızı şunları söyledi: "Gerçekten iyi gidiyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Ama kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası sakatlandım, bu da bende hayal kırıklığı yarattı.

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Ama evet, iyi gidiyorum. Açıkçası o röportajı yapmam gerekiyordu. Tek istediğim bir kişiye yardım etmekti ve aldığım tepki ve destek kesinlikle çok etkileyiciydi.

Ne kadar çok insana yardımcı olduğumu görmek inanılmazdı ve bundan kesinlikle gurur duyuyorum."

Uyuşturucu itirafı gelmişti

Yıldız futbolcu daha önce ise Beşiktaş'taki başarısız döneminin ardından bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için altı hafta boyunca rehabilitasyona girdiğini açıklamıştı.

İngiltere'nin eski orta saha oyuncusu ayrıca altı yaşında cinsel istismara uğradığını ve sekiz yaşında uyuşturucu sattığını da itiraf etmişti.