Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, 2. Lig ekibine transfer oldu

Siyah-beyazlıların eski golcüsü Cyle Larin bu sezon La Liga 2'ye düşen Real Valladolid'e imza attı.

Cyle Larin'in geleceği belli oldu

6 ay kiralık oynadığı takıma imza attı

Real Valladolid küme düştü

NE OLDU? Real Valladolid 2022-23 sezonunun devre arasında Cyle Larin'i satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamıştı. La Liga'da bu sezon küme düşen Real Valladolid buna karşın Cyle Larin'in performansından memnun kaldı. İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Real Valladolid ile 19 maça çıkan Cyle Larin 8 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.

DAHA FAZLASI: Beşiktaş formasını 109 kez giyen 28 yaşındaki forvet, 39 gol 9 asistlik katkı vermişti. Cyle Larin, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.