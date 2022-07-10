Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Badra Cisse kimdir?
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Avusturya kampında genç isimlere de yer verdi.
Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçının 61. dakikasında Necip Uysal yerini Badra Cisse'ye bıraktı ve genç oyuncu performasıyla dikkat çekti.
Peki Badra Cisse kimdir? GOAL Türkiye ile inceleyelim.
Editörün Seçtikleri
- Dünyanın en iyi 50 stadı
- Trabzonspor'un eski futbolcusu Ergin Keleş, kitabı 'Nasıl Yıldız Olunmaz?' hakkında konuştu: "Belki Puşkin gibi bir düelloda ölmedim, ama düellodan da kaçmadım"
- Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Lionel Messi korkusu yüzünden ayrılmak istiyor
- Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
Badra Cisse kimdir?
20 Mart 2003 doğumlu olan Badra Cisse, Fildişi Sahili'nin Gbolouville kentinde dünyaya geldi. 19 yaşındaki oyuncu, savunma bölgesinde görev alıyor.
Beşiktaş U19 kadrosunda görev alan oyuncu, 29 maçta forma terletti ve 1 gol kaydetti. Badra Cisse, UEFA Gençlik Ligi'nde de 4 karşılaşmada görev yaptı.
19 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunun başında altyapıya kazandırıldı. Bu yılın mart ayında ilk kez A takımla idmanlara çıkan genç futbolcuyla teknik direktör Valerien İsmael'in yakından ilgilendiği iddia ediliyor.
Henüz siyah-beyazlılar ile profesyonel sözleşme imzalamayan oyuncunun kampta başarılı bir performans ortaya koymasıyla A takımda yer alabileceği söyleniyor.