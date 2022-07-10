Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Badra Cisse kimdir?

Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki yeteneğini GOAL Türkiye ile yakından tanıyalım.

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Avusturya kampında genç isimlere de yer verdi.

Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçının 61. dakikasında Necip Uysal yerini Badra Cisse'ye bıraktı ve genç oyuncu performasıyla dikkat çekti.

Peki Badra Cisse kimdir? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Badra Cisse kimdir?

20 Mart 2003 doğumlu olan Badra Cisse, Fildişi Sahili'nin Gbolouville kentinde dünyaya geldi. 19 yaşındaki oyuncu, savunma bölgesinde görev alıyor.

Beşiktaş U19 kadrosunda görev alan oyuncu, 29 maçta forma terletti ve 1 gol kaydetti. Badra Cisse, UEFA Gençlik Ligi'nde de 4 karşılaşmada görev yaptı.

19 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunun başında altyapıya kazandırıldı. Bu yılın mart ayında ilk kez A takımla idmanlara çıkan genç futbolcuyla teknik direktör Valerien İsmael'in yakından ilgilendiği iddia ediliyor.

Henüz siyah-beyazlılar ile profesyonel sözleşme imzalamayan oyuncunun kampta başarılı bir performans ortaya koymasıyla A takımda yer alabileceği söyleniyor.

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