Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Sjaak Swart kimdir?

Beşiktaş'ın, Ajax'ın efsane futbolcularından Sjaak Swart'ı scout ekibinin başına getirdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın oyuncu gözlem ekibine sürpriz bir ismin katıldığı gündeme geldi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre siyah beyazlı ekip, 'ta efsaneleşerek 'Mr. Ajax' (Bay Ajax) lakabını alan Sjaak Swart ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 27 Kasım'da Instagram hesabından Sjaak Swart ile bir fotoğrafını paylaştı ve şu mesaja yer verdi:

"Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük keyifti.

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Haberin devamında ise Erdal Torunoğulları'nın bu görüşmenin sonunda 45 kişilik scout ekibi olan Swaart ile anlaşma sağladığı bilgisine yer verildi. Swart'ın Beşiktaş için oyuncu taraması yapacağı ve ekip ile belirlediği isimleri kulüp yönetimine yönlendireceği belirtildi.

Sjaak Swart kimdir?

3 Temmuz 1938 yılında 'da dünyaya gelen Sjaak Swart, profesyonel futbol kariyerine Ajax'ta başladı. Sağ kanatta oynayan Swart, U19 takımında oynadıktan sonra 1956 yılında A takım ile resmi sözleşme imzaladı. 1973 yılına kadar Hollanda ekibinin formasını giyen tecrübeli isim, kariyeri boyunca başka bir kulüpte oynamadı.

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Amsterdam temsilcisi ile 463'ü Eredivisie olmak üzere 603 resmi maça çıkan Swart, kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca bu süre boyunca 228 kez de ağları havalandırdı.

1971, 1972 ve 1973'te Şampiyonlar Ligi'ni (o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) kazanan efsanevi Ajax kadrosunun önemli isimlerinden biriydi.