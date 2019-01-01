Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Ömer Toprak kimdir?

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı iddia edilen Borussia Dortmud'un 29 yaşındaki stoperi Ömer Toprak'ı yakından tanıyalım.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın, 2 sezondur 'da top koşturan milli futbolcu Ömer Toprak ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Siyah-beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtilmişti.

Ömer Toprak kimdir?

21 Temmuz 1989'da 'nın Ravensburg kentinde dünyaya gelen Toprak, futbol hayatına doğdoğu şehrin TSB Ravensburg takımının altyapısında başladı. 2004'te U17 takımına yükselen oyuncu, 1 sene sonra U17 takımına transfer oldu.

Freiburg'un U17 ve U19 takımlarında boy gösterdikten sonra 2008'de A takıma yükseldi. 2008-09 sezonunda Freiburg ile 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 3 sene boyunca Freibrug formasını terleten Toprak, 2011 yılında 3 milyon euro karşılığında 'e gitti.

Burada 6 yıl geçiren deneyimli isim, 1 Temmuz 2017'de 12 milyon euro'ya Bundesliga'nın dev kulüplerinden Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Kariyerinde çıktığı 388 maçta 16 kez ağları havalandıran oyuncu, 8 de asist yaptı.

15 Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına çıkan Toprak, 27 maçta 3 gol kaydetmeyi başardı.