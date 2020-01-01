Beşiktaş iki kampla Süper Lig'e hazırlanacak

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için Beşiktaş, kendi tesislerinde 2 dönemlik kamp programı hazırladı.

Beşiktaş, Futbol Federasyonunun haziran ayında başlayacağını ilan ettiği Süper Lig için İstanbul'da iki kamp gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımı, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından gerçekleştirilen planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde yapacağı iki kampla Süper Lig'e hazırlanacak.

Tesislere dezenfekte kabini yerleştirildi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini konuldu.

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Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, tesisteki yaşamın koronavirüsten koruması amacıyla girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.